Offiziell: Wüthrich verlängert beim SK Sturm

Was Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker bereits bei „Talk und Tore“ angekündigt hat, ist nun offiziell. Die Grazer verlängern den Vertrag mit Innenverteidiger Gregory Wüthrich bis 2025, wie er bei „Alles Taktik“ exklusiv verrät. Im Vertrag des Schweizers ist keine Ausstiegsklausel verankert.

Der 27-Jährige spielte in dieser Saison in jeder Partie, stand nur zweimal nicht in der Startformation. Zusätzlich hat Wüthrich die meisten Minuten aller Spieler beim SK Sturm am Feld absolviert.

3222 135 Gregory Wüthrich Position Verteidigung Verein SK Puntigamer Sturm Graz

Wüthrich selbst sagt zur seiner Verlängerung: „Wir haben eine richtig geile Mannschaft, viele junge, hungrige Spieler, die große Ziele haben. Das sieht man täglich im Training und in den Spielen, dass wir sehr ehrgeizig sind. Ich habe einen Trainer und Sportchef, die mir das Vertrauen geben, die mich pushen und das sorgt auch dafür, dass ich mich hier sehr wohl fühle. Deshalb habe ich mich auch dazu entschlossen, meinen Vertrag nochmals zu verlängern. Darüber bin ich sehr glücklich.“