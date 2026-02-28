Ofner bei Challenger in Frankreich im Finale

Sebastian Ofner ist beim ATP-Challenger-Turnier in St. Brieuc in der Bretagne ins Finale eingezogen.

Österreichs aktuell zweitbester Tennisspieler im Ranking (Nr. 132) setzte sich am Samstag im Halbfinale des Hartplatz-Events gegen den Franzosen Clement Chidekh nach Satzrückstand mit 3:6,6:3,6:4 durch. Im Endspiel, seinem ersten seit Juni 2024 auf ATP- oder Challenger-Ebene, trifft der Steirer in Hugo Gaston oder Pierre-Hugues Herbert am Sonntag erneut auf einen Franzosen.

Österreichs Frauen-Hoffnung Lilli Tagger dagegen bekommt auf ihrer bisher größten Bühne die Chance. Die 18-jährige Osttirolerin erhielt eine Wildcard für das Traditionsturnier in Indian Wells und ist damit erstmals in ihrer jungen Karriere bei einem WTA-1000-Event im Hauptfeld dabei. Das mit 9,4 Mio. Dollar dotierte Hartplatz-Turnier in Kalifornien beginnt am Mittwoch. Auch die gebürtige Russin Anastasia Potapova steht für Österreich im Hauptfeld, Sinja Kraus versucht sich in der Qualifikation.

(APA) / Artikelbild: Imago