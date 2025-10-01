Ofner bei Shanghai-Auftakt gegen Nardi ausgeschieden

Österreichs Tennis-Profi Sebastian Ofner ist beim Auftakt des ATP-Masters in Shanghai (China) ausgeschieden.

Der 29-Jährige scheitert in der ersten Runde am Italiener Luca Nardi mit 6:2, 3:6, 2:6. Ofner hatte sich im Vorfeld des Turniers etwa fünf Wochen eine Auszeit genommen. Der Steirer entschloss sich nach seinem US-Open-Out gegen Casper Ruud in der ersten Runde dazu, im September zu pausieren. Es war Ofners siebente Auftaktniederlage en suite, den letzten Sieg verbuchte er am 3. Juli in Wimbledon.

(Red./APA) / Bild: Imago