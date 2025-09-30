Ofner fühlt sich für Comeback in Shanghai „ready“

Sebastian Ofner ist kurz vor seinem Tour-Comeback nach etwas mehr als fünf Wochen wieder guter Dinge. Der 29-jährige Steirer meldete sich aus Shanghai, wo er beim ATP-1000-Turnier dank „geschütztem Ranking“ zum dritten Mal auf den Italiener Luca Nardi trifft (live auf Sky – mit Sky Stream bist du live dabei!) .

„Mir geht es so weit wieder sehr gut. Ich habe ein bisschen die Akkus auftanken können, habe aber auch viel trainiert“, berichtete Ofner im Vorfeld. In Peking qualifizierte sich Jannik Sinner am Dienstag für das Finale.

In den ersten Tagen seiner Auszeit habe Ofner viel Fitness trainiert, seit etwa zehn Tagen stehe er wieder auf dem Platz. „Die ersten Trainings in Shanghai waren echt gut, alles top“, so der Schützling von Wolfgang Thiem. Das bisher letzte Match gegen Nardi sei schon eine Zeit her. „Aber ich bin gut eingestellt und ready.“ Ofner hofft nach zuletzt sechs Erstrundenniederlagen auf den ersten Sieg seit 3. Juli (Zweitrundensieg über Tommy Paul in Wimbledon).

Beim ATP-500-Turnier in Peking ist am Dienstag Wiens Topstar, Jannik Sinner, mit einem 6:3,4:6,6:2-Sieg über den als Nummer drei gesetzten Australier Alex de Minaur ins Endspiel eingezogen. In diesem trifft er entweder auf den wieder in Form kommenden Russen Daniil Medwedew, der zuvor Alexander Zverev (GER-2) glatt eliminiert hatte, oder Learner Tien (USA). Selbst mit einem Titel könnte er Carlos Alcaraz an der Weltranglisten-Spitze nicht ablösen, der Spanier bestritt noch am Dienstag gegen Taylor Fritz (USA) das Endspiel in Tokio.

