Ofner gewinnt Doppel-Challenger in Spanien

Sebastian Ofner hat am Wochenende an der Seite des Libanesen Benjamin Hassan einen Doppel-Challenger gewonnen.

Ofner/Hassan setzten sich in Murcia gegen die als Nummer zwei gesetzten Polen Karol Drzewiecki/Piotr Matuszewski 6:3,6:4 durch. Im Einzel war er im Viertelfinale ausgeschieden.

Beim ATP-1000-Turnier in Miami unterlag Lucas Miedler mit seinem portugiesischen (Noch-)Partner Francisco Cabral in der ersten Runde den topgesetzten Marcel Granollers/Horacio Zeballos (ESP/ARG) 4:6,7:5,5:10.

(APA)

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