Ofner holt Challenger-Titel in Frankreich

Der Tiroler Alexander Erler und sein US-Partner Robert Galloway haben beim ATP-500-Turnier in Acapulco das Doppel-Finale verloren. Sie unterlagen dem deutschen Star Alexander Zverev und Marcelo Melo (BRA) am Sonntag 3:6,4:6. Für Erler/Galloway war es im zweiten Finale des Jahres die zweite Niederlage. Ein Erfolgserlebnis gab es für Sebastian Ofner, der den Challenger 100 in St. Brieuc (FRA) dank eines 6:4,7:6(4)-Finalerfolgs gegen Pierre-Hugues Herbert gewann.

Für den 29-jährigen Steirer war es sein erstes Endspiel auf ATP– oder Challenger-Ebene seit Juni 2024. „Ich habe schon lange keine paar Matches mehr hintereinander gehabt, dass ich dann gleich den Turniersieg hole, ist unfassbar wichtig für das Gesamte“, resümierte Ofner. Auch angesichts der vielen Rückschläge in der jüngeren Vergangenheit durch Verletzungsprobleme tue der Erfolg „richtig gut“. Für die weitere Saisonplanung ändert sich für ihn nicht viel. Auf französischem Boden geht es nächste Woche auf Challenger-Ebene in Thionville weiter. Danach erfolgt der Umstieg auf Sand bei Antritten in Murcia und Alicante. Ende März in Bukarest oder Marrakesch hofft Ofner auf die Rückkehr auf die ATP-Tour-Ebene.

Joel Schwärzler musste sich dagegen im Finale des Challenger 75 in Lugano geschlagen geben. Der 20-jährige Vorarlberger verlor gegen den Ungarn Zsombor Piros 5:7,6:4,3:6.

(APA)

Bild: Imago