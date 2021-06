Ofner im Queen’s-Hauptbewerb gegen Cilic

via

Der Steirer Sebastian Ofner hat am Sonntag die Qualifikation des Londoner Rasen-Tennisturnier von Queen’s überstanden.

Österreichs Nummer vier trifft nach einem 6:1,6:4-Sieg in der zweiten Ausscheidungsrunde gegen den Spanier Barnabe Zapata Miralles nicht vor Dienstag auf Stuttgart-Sieger Marin Cilic. Die beiden spielen erstmals auf der Tour gegeneinander. Mit Dennis Novak schied ein anderer Österreicher in der letzten Qualifikationsrunde des ATP-Rasenturniers in Halle aus.

Cilic hatte am Vortag im Halbfinale von der Aufgabe des Niederösterreichers Jurij Rodionov profitiert, im Finale am Sonntag besiegte der Kroate den Kanadier Felix Auger-Aliassime 7:6(2),6:3. Es war der erste ATP-Titelgewinn für den früheren US-Open-Sieger seit drei Jahren. Beim Frauen-Turnier in Nottingham setzte sich die Britin Johanna Konta gegen die Chinesin Zhang Shuai im Endspiel klar mit 6:2,6:1 durch.

