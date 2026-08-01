Ofner in erster Montreal-Quali-Runde ausgeschieden

Sebastian Ofner, Österreichs aktuell bester Tennisspieler auf der ATP-Tour, hat den Hauptbewerb des Masters-1000-Turniers in Montreal verpasst.

Der 30-jährige Steirer unterlag am Samstag in der ersten Qualifikationsrunde des mit 9,145 Mio. Dollar dotierten Hartplatz-Events dem Briten Jacob Fearnley nach 91 Minuten 6:7(3),2:6. Beim WTA-1000-Turnier in Toronto trifft Anastasia Potapova nach einem Freilos auf die Rumänin Elena-Gabriela Ruse oder Payton Stearns aus den USA.