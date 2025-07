Ofner in Kitzbühel gegen Rodionov-Bezwinger Struff

Sebastian Ofner trifft in der ersten Runde der Generali Open in Kitzbühel auf Jan-Lennard Struff. Der Deutsche kommt aus der Qualifikation und hat sich am Sonntag mit einem 6:3,7:6(4) über den Österreicher Juri Rodionov einen Platz im Hauptbewerb des ATP250-Tennisturniers in der kommenden Woche geholt. Lucas Neumayer bekam ebenfalls einen deutschen Qualifikanten zugelost, er trifft auf den 33-jährigen Yannick Hanfmann.

Filip Misolic, der am Montag erstmals in den Top 100 der Weltrangliste aufscheint, und Joel Schwärzler kannten ihre Gegner bereits. Misolic fordert den als Nummer fünf gesetzten Argentinier Tomás Etcheverry, Schwärzler trifft auf den als Nummer acht gesetzten Ungarn Márton Fucsovics und ist am Montag (2. Spiel nach 11.00 Uhr) als einziger Österreicher im Einzel im Einsatz. Aus der Qualifikation schaffte es kein weiterer ÖTV-Spieler in den Hauptbewerb, vor Rodionov waren schon Nico Hipfl, Neil Oberleitner und Sandro Kopp gescheitert.

Ofner zuletzt stark gegen Struff

Ofner, aktuell auf Rang 141 des ATP-Rankings, hat die bisherigen zwei Duelle mit Struff (ATP-129) gewonnen, zuletzt Ende Mai in der ersten Runde der French Open in vier Sätzen. Neumayer und Hanfmann spielen erstmals gegeneinander.

(APA) / Bild: Imago