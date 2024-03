Ofner in Phoenix gegen Qualifikant

Österreichs bester Tennis-Spieler, Sebastian Ofner, ist beim mit 225.000 Dollar dotierten ATP-Challenger175 als Nummer zwei gesetzt.

Der 27-jährige Steirer, der das Turnier noch vor dem Masters-1000-Turnier in Miami eingeschoben hat, trifft zum Auftakt auf einen Qualifikanten, ebenso wie auch bei einem Erstrundensieg. Da am Montag erst die erste von zwei Quali-Runden gespielt wird, startet der Weltranglisten-38. frühestens am Mittwoch ins Hartplatzturnier.

Rodionov trifft auf Galan

Als zweiter Österreicher ist auch Jurij Rodionov im US-Bundesstaat Arizona dabei. Der Weltranglisten-96. trifft erstmals auf den Kolumbianer Daniel Galan. Der dritte ÖTV-Top-100-Mann Dominic Thiem spielt diese Woche beim Challenger in Szekesfehervar. Er ist dort topgesetzt und bekommt es nicht vor Dienstag wie Ofner mit einem Qualifikanten zu tun.

(APA) / Bild: Imago