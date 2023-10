Ofner nimmt erste Quali-Hürde

Sebastian Ofner hat am Samstag die erste Qualifikationsrunde beim Masters-1000-Tennisturnier in Paris-Bercy gemeistert. Der 27-jährige Steirer rang den sechs Jahre jüngeren Franzosen Terence Atmanee nach 2:11 Stunden mit 5:7,7:5,6:4 nieder. Er trifft nun am Sonntag auf den Niederländer Botic van de Zandschulp. Setzt sich Ofner durch, steht er im Hauptbewerb.

Ebenfalls noch am Samstag im Einsatz ist Dominic Thiem, der wie Ofner in der ersten Wien-Runde ausgeschieden ist. Der Ex-US-Open-Sieger trifft auf den als Nummer 6 gesetzten Italiener Lorenzo Sonego.

(APA)/Bild: GEPA