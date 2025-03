Tennis-Profi Sebastian Ofner ist am Freitag beim ATP-Challenger-Turnier in Girona im Viertelfinale ausgeschieden.

Der Steirer unterlag dem als Nummer 4 gesetzten Niederländer Jesper de Jong nach drei vergebenen Matchbällen 6:4,1:6,5:7. Ofner war in der vergangenen Woche in Murcia nach halbjähriger Pause wegen Operationen an beiden Fersen ins Turniergeschehen zurückgekehrt.

(APA) / Bild: Imago