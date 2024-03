Sebastian Ofner ist beim ATP-Tennis-Masters in Miami auch im Doppel früh ausgeschieden.

Bereits am Samstag scheiterte der Steirer im Einzel dem Argentinier Francisco Cerundolo mit 6:7 ,7:6, 1:6. Mit seinem Doppelpartner Alexander Bublik verlor Ofner am Sonntag an John-Patrick Smith und Sem Verbeek mit 6:7, 6:4, 5:10.

(Red.)

Bild: Imago