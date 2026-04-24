Ofner scheitert in zweiter Madrid-Runde

Unerwartet steht Anastasia Potapova als einziger rot-weiß-roter Beitrag in der dritten Runde des Millionen-Tennisturniers von Madrid (täglich live auf Sky – streame mit Sky X!).

Die in der Qualifikation gegen die Wienerin Sinja Kraus ausgeschiedene Neo-Österreicherin war als Lucky Loser in den Hauptbewerb gerutscht und besiegte da am Freitag nach einem Auftakt-Freilos die Chinesin Zhang Shuai 6:3,6:1. Sebastian Ofner hingegen unterlag in der zweiten Runde dem Argentinier Tomas Martin Etcheverrey 4:6,4:6.

Die beiden Sätze im zweiten Duell der beiden verliefen spiegelgleich. Der auf Weltranglistenposition 29 platzierte Südamerikaner nahm Ofner jeweils gleich im ersten Game den Aufschlag ab, danach ging es mit dem Service. Der Steirer kam nicht einmal zu einem Breakball, nach 1:18 Stunden war die Partie beendet. Im Head-to-Head steht es damit nun 1:1. Ofner wird seinen 83. Platz im ATP-Ranking in etwa behalten.

Potapova trifft nun voraussichtlich am Sonntag auf die als Nummer 21 gesetzte ehemalige French-Open-Siegerin Jelena Ostapenko. Die Lettin hat beide bisherigen Duelle mit Potapova gewonnen. Ostapenko liegt in der Weltrangliste als 40. 16 Plätze vor Potapova.

(APA) / Artikelbild: Imago