Ofner startet mit Sieg in Halle-Qualifikation

Während Sebastian Ofner um sein Hauptfeld-Ticket für Halle spielt, stehen bei anderen Tennis-Turnieren in Vorbereitung auf den Rasen-Klassiker von Wimbledon nur noch die Endspiele aus.

In Stuttgart (ATP-250) etwa matcht sich Lokalmatador Alexander Zverev mit seinem Angstgegner Taylor Fritz (USA), gegen den der Deutsche im vergangenen Jahr viermal in Serie verloren hat. Auf Rasen hat Zverev noch keinen Titel gewonnen.

Beim WTA-500-Turnier in London greift die 37-jährige Deutsche Tatjana Maria überraschend nach dem Titel, nachdem sie die Australian-Open-Gewinnerin Madison Keys in zwei Sätzen besiegte. Im Endspiel trifft Maria auf Amanda Anisimova (USA/8). In Den Bosch steht die Belgierin Elise Mertens nach der Abwehr von elf Matchbällen gegen die Russin Jekaterina Alexandrowa im Finale.

Ofner braucht in der Qualifikation für das Turnier in Halle (ATP-500) nach einem 7:6(4),7:5 gegen den Libanesen Benjamin Hassan (ATP-191.) noch einen Sieg für das Hauptfeld. Gegner ist der 17-jährige Deutsche Justin Engel (ATP-281).

(APA) Foto: Imago