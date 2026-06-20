Ofner unterliegt im Challenger-Finale von Parma

Der Steirer Sebastian Ofner hat das Finale des Tennis-Challengers von Parma verloren.

Der 30-Jährige unterlag am Samstagabend bei diesem ATP-125-Sandturnier als Nummer vier gesetzt dem zweitgereihten Franzosen Luca Van Assche in 2:10 Stunden 6:2,2:6,3:6. Ofner wird sich dennoch in der Weltrangliste verbessern, sich rund um Platz 110 wiederfinden. Eine Finalniederlage am Ende einer Samstag-Doppelschicht gab es auf niedriger Ebene auch für Jurij Rodionov.

Der als Nummer 4 gesetzte Niederösterreicher besiegte im nachgetragenen Halbfinale beim ATP-Rasen-Challenger in Dublin den topgesetzten Franzosen Titouan Droguet zunächst 7:6(3),6:1. Ein paar Stunden später unterlag er dem Briten Henry Searle 4:6,2:6. Im ATP-Ranking wird er sich um 14 Positionen auf Platz 138 verbessern.