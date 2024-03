Österreichs beste Tennisspieler sind bei Challenger-Turnieren in dieser Woche sieglos geblieben.

Nach Dominic Thiem in Szekesfehervar und Jurij Rodionov in Phoenix hat auch Sebastian Ofner gleich sein erstes Match verloren. Die heimische Nummer eins, in Phoenix als Nummer zwei gesetzt, unterlag am Mittwoch dem französischen Qualifikanten Terence Atmane mit 6:7(5),6:1,4:6.

(APA)

Bild: Imago