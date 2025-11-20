Ohne Alcaraz: Spanien nach Krimi im Davis-Cup-Halbfinale

Kein Carlos Alcaraz, kein Problem: Spaniens Tennis-Auswahl hat sich auch ohne ihren Topstar ins Halbfinale des Davis Cup gekämpft.

Die Iberer setzten sich bei der Finalrunde des traditionsreichen Nationenturniers am Donnerstag in einem Krimi mit 2:1 gegen Tschechien durch – und könnten in der Runde der letzten vier nun auf das deutsche Team um Alexander Zverev treffen.

Der Weltranglisten-19. Jakub Mensik, im März Gewinner des ATP-Masters in Miami, brachte die Tschechen zunächst durch ein 7:5, 6:4 gegen Pablo Carreno-Busta in Führung. Dann sorgte der Spanier Jaume Munar mit einem 6:3, 6:4-Erfolg gegen Jiri Lehecka wieder für Spannung. Im entscheidenden Doppel bezwangen Marcel Granollers und Pedro Martinez das tschechische Duo Mensik/Tomas Machac nervenstark mit 7:6 (10:8), 7:6 (10:8) und führten den sechsmaligen Davis-Cup-Champion ins erste Halbfinale seit dem Titelgewinn 2019. Der Weltranglistenerste Alcaraz hatte seine Teilnahme kurzfristig verletzungsbedingt abgesagt.

Damit treffen die Spanier im Halbfinale am Samstag (12.00 Uhr) auf Deutschland oder Argentinien, die sich am Abend (17.00 Uhr) gegenüberstehen.

