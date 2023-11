Ohne Arnautovic: So startet das ÖFB-Team in Estland

Am heutigen Donnerstagabend tritt das ÖFB-Team zum letzten Spiel in der EM-Qualifikation gegen Estland in Tallinn an. Österreich ist bereits fix für die Endrunde 2024 in Deutschland qualifiziert, kann in der Qualifikationsgruppe F auch noch Erster werden. Dafür braucht es aber einen vollen Erfolg in Estland und Schützenhilfe.

Um diesen notwendigen Sieg zu erreichen hat sich Teamchef Ralf Rangnick für folgende Elf entschieden. Inter-Offensivstar Marko Arnautovic fehlt in der Startelf, der zuletzt angeschlagene Philipp Lienhart startet neben Kapitän David Alaba in der Innenverteidigung.

So startet das ÖFB-Team in Österreich

Bild: GEPA