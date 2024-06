Ohne Barcelona-Youngster: Spanien verkündet EM-Kader

Shootingstar Lamine Yamal ist am Freitag von Nationaltrainer Luis de la Fuente in den spanischen Kader für die Fußball-EM berufen worden.

Der 16-Jährige vom FC Barcelona, der einen Tag vor dem Finale am 14. Juli seinen 17. Geburtstag feiert und bereits sechs Länderspiele absolviert hat, könnte damit in Deutschland zum jüngsten Spieler der EURO-Historie werden. Pau Cubarsi, Marcos Llorente und Aleix Garcia schafften es nicht in den 26-Mann-Kader des Nations-League-Siegers.

Belgien verzichtete indes gänzlich auf einen Kaderspieler und reist nur mit 25 Profis an. Das bestätigte Teamchef Domenico Tedesco am Freitag. „Es geht nur um den Teamspirit. Ich habe immer gesagt, dass wir mit 25 Akteuren nach Deutschland fahren werden“, sagte der Deutsch-Italiener. Zuletzt hatten mit Arne Engels (Augsburg) und Mandela Keita (Antwerpen) zwei Talente bei den „Roten Teufeln“ mittrainiert, bei der EM ist keiner dabei.

Fragezeichen bei Belgiens Abwehrduo

Fragezeichen gibt es noch beim Fitnesszustand der beiden Verteidiger Jan Vertonghen (Anderlecht) und Arthur Theate (Rennes). Der 37-jährige Vertonghen, Belgiens Rekordnationalspieler mit 154 Einsätzen, soll bald wieder zurückkehren, bei Theate werde es ein wenig länger dauern. Als Einsergoalie wird Wolfsburg-Tormann Koen Casteels zum Einsatz kommen. Thibaut Courtois, der in der abgelaufenen Saison bei Champions-League-Sieger Real Madrid verletzungsbedingt lange pausieren musste, fehlt im Kader auch aufgrund eines Streits mit Tedesco.

