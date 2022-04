Ohne ihren verletzten Star Luka Doncic haben die Dallas Mavericks das erste Play-off-Spiel der NBA-Saison gegen die Utah Jazz verloren.

Die Texaner kassierten am Samstag zuhause ein 93:99. In der best-of-seven-Serie stehen die „Mavs“ vor dem nächsten Heimspiel am Montag bereits unter Druck, können dann aber womöglich wieder mit Doncic antreten. Der Slowene hat eine Verletzung an der Wade. Bester Werfer der Partie war Jazz-Profi Donovan Mitchell mit 32 Punkten.

(APA)/Bild: Imago