Ohne gesperrten Messi: Miami verpasst Sieg gegen Cincinnati

Inter Miami hat ohne den gesperrten Weltmeister Lionel Messi Punkte in der Major League Soccer liegen gelassen.

Die Partie gegen Spitzenreiter FC Cincinnati am Samstagabend endete torlos, Messi verfolgte das Spiel in Fort Lauderdale wie auch Jordi Alba von der Seitenlinie.

Messi und Alba waren von der Liga gesperrt worden, nachdem sie kurzfristig nicht zum All-Star-Game in Texas angereist waren. Die MLS hatte sich dabei auf ihr Reglement berufen. Laut diesem darf ein Spieler, der ohne Genehmigung im All-Star-Game fehlt, im nächsten Ligaspiel nicht eingesetzt werden.

Messi „sehr verärgert“

Der 38 Jahre alte Messi hatte laut Klub-Mitbesitzer Jorge Mas „sehr verärgert“ auf die Entscheidung reagiert. „Ich hoffe, es hat keine langfristigen Auswirkungen“, sagte Mas. Die Liga kündigte an, ihre Richtlinien überprüfen zu wollen.

Messi hatte nach der Klub-WM zuletzt fünfmal über 90 Minuten auf dem Feld gestanden und dabei acht Treffer erzielt. Einzige Niederlage in dieser Phase: ein 0:3 in Cincinnati.

Prominenter Neuzugang

Auch in der Nacht zu Sonntag wäre Miami gegen Cincinnati beinahe als Verlierer vom Feld gegangen: In der Nachspielzeit wurde ein Treffer von Verteidiger Miles Robinson wegen eines umstrittenen Offensivfouls aberkannt. Durch das torlose Remis bleibt Miami mit sieben Punkten Rückstand auf Cincinnati auf Rang fünf der Eastern Conference, hat allerdings drei Spiele weniger absolviert.

Derweil präsentierte Miami einen prominenten Neuzugang: Rodrigo De Paul, der vor drei Jahren an Messis Seite für Argentinien in Katar die Weltmeisterschaft gewann, kommt von Atlético Madrid und soll bereits in der kommenden Woche im Leagues Cup sein Debüt feiern.

