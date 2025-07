Ohne Horner, mit Update: Red Bulls Neustart beim Großen Preis von Belgien samt Sprint live auf Sky

Ralf Schumacher in Backstage Boxengasse – Der Formel 1 Podcast: „Laurent Mekies wird es schaffen, das Team wieder zusammenzuführen“

Sprint-Vorberichte am Samstag ab 11:15 Uhr live

Vorberichte zum Rennen am Sonntag ab 13:30 Uhr live auf Sky Sport F1

Sky Sport F1 überträgt am Wochenende über 23 Stunden Motorsport mit der Formel 1, Formel 2, Formel 3 und dem Porsche Mobil1 Supercup live

Das Sky Sport F1 Team am Wochenende in Belgien im Einsatz: Sky Experte Ralf Schumacher, Kommentator Sascha Roos, Moderator Peter Hardenacke und Co-Moderatorin Sandra Baumgartner

Mit Sky X streamen

Christian Horners Entlassung bei Red Bull hatte für großes Aufsehen gesorgt, nun steht mit dem Großen Preis von Belgien in Spa das erste Rennen nach dem abrupten Ende der langjährigen Amtszeit des Teamchefs – und läutet bei Red Bull Racing zugleich ein neues Kapitel ein.

Laurent Mekies, bisher Teamchef des Schwesterteams Racing Bulls, übernimmt – mit einer klaren Mission: das ins Schlingern geratene Weltmeisterteam wieder zurück an die Spitze zu führen. Red Bull belegt derzeit nur Rang vier in der Konstrukteurswertung, während Max Verstappen in der Fahrerwertung auf Platz drei liegt – hinter der McLaren-Doppelführung durch Oscar Piastri und Lando Norris.

Ralf Schumacher sieht in Laurent Mekies den richtigen Mann für den Umbruch bei Red Bull: „Mekies ist ein unglaublicher Typ, ein richtiger Networker“ zeigt er sich in Backstage Boxengasse – Der Formel 1 Podcast überzeugt: „Er wird es schaffen, das Team wieder zusammenzuführen und dass jeder für jeden wieder an einem Strang zieht.“

Ob und wie sich dies auf die Zukunft von Max Verstappen auswirkt, bleibt abzuwarten. Die anhaltenden Gerüchte über einen Wechsel zu Mercedes reißen jedenfalls nicht ab. Aus sportlicher Sicht richtet sich der Fokus nun auf die bevorstehenden Upgrades für die Rennen in Spa und Budapest – auch sie sollen den RB21 wieder ganz an die Spitze des Feldes bringen.

Ab Donnerstag ist Sky mit „Warm Up – Das Motorsport Spezial“ in Belgien live dabei. Vom 1. Freien Training bis zur letzten Pressekonferenz können Motorsportbegeisterte alles auf dem Non-Stop Motorsportsender Sky Sport F1 verfolgen. Moderator Peter Hardenacke stimmt die Zuschauer:innen gemeinsam mit Sky Experte Ralf Schumacher auf das Rennen ein, der zudem mit Sascha Roos alle Sessions der Formel 1 aus Spa live kommentiert. Reporterin Sandra Baumgartner fängt die Stimmen an der Strecke ein. Sky Q und Sky Stream Kund:innen können alle Sessions zusätzlich in UHD/HDR verfolgen.

Insgesamt können sich die Zuschauer:innen bei Sky Sport 2025 auf über 1.000 Stunden Motorsport live freuen. Vom Saisonbeginn der MotoGP Anfang März bis zum Finale der Formel 1 Anfang Dezember bietet Sky Sport Live-Racing an 38 Wochenenden, an denen stets mindestens die Formel 1, MotoGP oder die IndyCar Series im Einsatz sind. Hinzu kommen alle Sessions der F2, F3 live, alle Sessions der F1 Academy, der Porsche Supercup, die World Rally Championship (WRC), ausgewählte Rennen der Ferrari Challenge sowie GT World Challenge – darüber hinaus die Moto2, die Moto3 und die MotoE live.

Sendeplan der Formel 1 für den Großen Preis in Spa – auf Sky Sport F1:

Donnerstag, 24.7.:

16:30 – 16:45 Uhr: „Warm Up – das Motorsport Spezial“ auf Sky Sport News

19:15 – 20:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Fahrer

Freitag, 25.7.:

9:00 – 9:55 Uhr: Formel 3 – Training

10:10 – 11:05 Uhr: Formel 2 – Training

12:15 – 14:00 Uhr: Formel 1 – 1. Freies Training

14:00 – 14:40 Uhr: Formel 3 – Qualifying

14:55 – 15:35 Uhr: Formel 2 – Qualifying

16:15 – 17:45 Uhr: Formel 1 – Sprint Qualifying

17:45 – 18:45 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Teamchefs

Samstag, 26.7.:

9:05 – 10:10 Uhr: Formel 3 – 1. Rennen

11:15 – 13:15 Uhr: Formel 1 – Sprint

13:35 – 14:45 Uhr: Formel 2 – 1. Rennen

14:45 – 15:15 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Sprint

15:30 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Qualifying

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Qualifying

Sonntag, 27.7.:

8:20 – 9:30 Uhr: Formel 3 – 2. Rennen

9:50 – 11:15 Uhr: Formel 2 – 2. Rennen

11:40 – 12:30 Uhr: Porsche Mobil 1 Supercup – Rennen

13:30 – 14:55 Uhr: Formel 1 – Vorberichte

14:55 – 16:45 Uhr: Formel 1 – Rennen

16:45 – 17:30 Uhr: Formel 1 – Analysen & Interviews

17:30 – 18:00 Uhr: Formel 1 – Pressekonferenz Rennen

18:00 – 18:30 Uhr: Formel 1 – Ted’s Notebook: GP Belgien

Foto: IMAGO