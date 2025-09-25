Ohne Lawal: Genk siegt bei den Rangers

Die ÖFB-Legionäre Tobias Lawal und Nikolas Sattlberger haben mit dem KRC Genk einen Auftaktsieg in der Europa League gefeiert.

Das Team von Trainer Thorsten Fink siegte in Glasgow mit 1:0 (0:0). Oh Hyeon-Gyu (55.) traf entscheidend. Sattlberger wurde in der 81. Minute eingewechselt, Stammgoalie Lawal fehlte aufgrund einer Knieverletzung kurzfristig.

Go Ahead Eagles verpassen Sieg – Panathinaikos erster Tabellenführer

Die Go Ahead Eagles aus Deventer verpassten derweil auch im siebten Anlauf den ersten Sieg der Klubgeschichte im Europacup. Der niederländische Pokalsieger unterlag dem rumänischen Meister FCSB Bukarest 0:1 (0:1). Deventer hat erstmals die Liga- oder Gruppenphase eines europäischen Wettbewerbs erreicht, zuvor hatte es in der Qualifikation nie zu einem Sieg gereicht.

Erster Tabellenführer der Ligaphase ist Panathinaikos Athen nach einem 4:1 bei den Young Boys Bern.

Beitragsbild: Imago.