Arnautovic gelingt mit Treffer neuer Europa-League-Rekord

Marko Arnautovic hat seinem Team Roter Stern Belgrad gestern mit seinem Treffer zum 1:1 nicht nur einen Punkt beschert, sondern einen neuen Rekord in der Europa League aufgestellt. Kurios: Dieselbe Bestmarke stellte der Offensivspieler zuvor bereits in der Champions League auf.

Durch sein Tor gegen Celtic Glasgow traf der ÖFB-Rekordteamspieler erstmals seit 16 Jahren und 217 Tagen wieder in Europas zweithöchstem Klubbewerb. Die Zeitspanne zwischen seinem gestrigen Tor und seinem bis dahin letzten Treffer für den FC Twente gegen Olympique Marseille im Februar 2009 im damaligen UEFA-Cup ist der größte derartige Abstand in der Geschichte des Bewerbs.

Herzog über Arnautovic: „Letzte Jahre genießen & wichtige Tore schießen“

Einen ähnlichen Rekord brach der Offensiv-Routinier kurioserweise bereits 2023 in der Champions League: Zwischen jenem Treffer für Inter Mailand gegen Benfica Lissabon und seinem letzten CL-Tor zuvor für Werder Bremen 2010 lagen fast 13 Jahre.

(Red./OPTA).

