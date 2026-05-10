Ohne Mbappe: Real kämpft im Clasico um letzte Titelchance

Ohne Superstar Kylian Mbappe muss Real Madrid im Clásico des spanischen Fußballs bei Spitzenreiter FC Barcelona um seine letzte Titelchance kämpfen.

Der Franzose gehört nach einer Oberschenkelverletzung trotz seiner kürzlich erfolgten Rückkehr ins Mannschaftstraining für das wichtige Spiel der Königlichen am Sonntagabend (21.00 Uhr) nicht zum Kader der Mannschaft von ÖFB-Teamspieler David Alaba.

Madrid kann beim Erzrivalen lediglich durch einen Sieg seine ohnehin nur noch geringen Meisterschaftschancen erhalten. Vor dem viertletzten Saisonspiel beim Team von Barca-Trainer rHansi Flick liegt Real elf Zähler hinter den Katalanen.

(SID) / Bild: Imago