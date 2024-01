Ohne Pöltl: Dritte Niederlage in Serie für Raptors

Die Toronto Raptors haben in der NBA auch das dritte Spiel ohne den am Knöchel verletzten Jakob Pöltl verloren.

Die außerhalb der Playoff-Ränge liegenden Kanadier unterlagen am Freitag (Ortszeit) bei den Utah Jazz 113:145. Mit 99:135 noch deutlicher fiel die Niederlage der Charlotte Hornets in San Antonio aus. Victor Wembanyama kam für die Spurs in 20 Minuten Spielzeit auf 26 Punkte und 11 Rebounds.

Nikola Jokic glänzte beim 125:113-Heimerfolg der Denver Nuggets gegen die New Orleans Pelicans mit einem Triple-Double (27 Punkte/14 Assists/10 Rebounds).

(APA)

Bild: Imago