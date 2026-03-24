Ohne Pöltl: Toronto feiert in Utah 40. Saisonsieg

Ohne Jakob Pöltl haben die Toronto Raptors am Montag (Ortszeit) mit einem 143:127 bei Utah Jazz den 40. Saisonsieg in der National Basketball Association (NBA) gefeiert.

Der Wiener wurde in der zweiten Partie binnen 24 Stunden aufgrund seiner latenten Rückenprobleme geschont. Mit Brandon Ingram und Immanuel Quickley pausierten auch zwei weitere Spieler aus der üblichen Startformation der Kanadier.

Die Raptors gaben beim Vorletzten der Western Conference dennoch klar den Ton an und die Führung ab dem 16:14 nach sieben Spielminuten nicht mehr aus der Hand. Kurz vor Ende des dritten Viertels betrug der Vorsprung sogar 35 Punkte. RJ Barrett und Sandro Mamukelashvili, Pöltls „Vertreter“ als Center, waren mit 27 bzw. 23 Zählern die erfolgreichsten Scorer. Toronto (40:31-Siege) ist im NBA-Osten unverändert Fünfter und damit auf direktem Play-off-Kurs.

Bei den LA Clippers endet am Mittwoch eine Serie von fünf Auswärtsspielen für die Kanadier. Die Kalifornier ließen den Milwaukee Bucks mit 129:96 keine Chance. Kawhi Leonard, 2019 NBA-Champion mit den Raptors, erzielte 28 Punkte.

Von Torontos Verfolgern gewann nur Atlanta

Von den Verfolgern Torontos in der Tabelle gewannen am Montag nur die Atlanta Hawks (40:32), die beim 146:107 gegen die Memphis Grizzlies ungefährdet waren. Die Philadelphia 76ers (39:33) mussten sich NBA-Spitzenreiter Oklahoma City Thunder mit 103:123 beugen. Der Titelverteidiger feierte damit den zwölften Sieg hintereinander. Orlando Magic (38:33) erlitt trotz 39 Punkten von Paolo Banchero mit 126:128 gegen die Indiana Pacers ebenso die fünf Niederlage in Folge wie Miami Heat (38:34) mit 111:136 gegen die San Antonio Spurs.

Detroit stoppte Siegesserie der Lakers

Die Detroit Pistons stoppten die neun Spiele andauernde Siegesserie der Los Angeles Lakers. Beim 113:110 gegen den Dritten im NBA-Westen war Dannis Jenkins mit 30 Punkten der beste Werfer aufseiten des Leaders der Eastern Conference. Für die Lakers reichten 32 Zähler von Luka Doncic nicht zu einem weiteren Erfolg.

(APA) / Bild: Imago