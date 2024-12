Ohne Pöltl: Toronto gegen OKC mit höchster Saisonniederlage

Die Toronto Raptors sind am Donnerstag (Ortszeit) in ihre bisher höchste Saisonniederlage in der National Basketball Association (NBA) geschlittert.

Die Kanadier verloren ohne den erkrankten Jakob Pöltl gegen Oklahoma City Thunder 92:129. Sie waren gegen den Spitzenreiter der Western Conference chancenlos.

Ohne Pöltl anzutreten, ist kein gutes Omen für Toronto. Als der heimische NBA-Pionier vergangene Saison verletzt gefehlt hatte, gewannen die Raptors lediglich vier von 32 Partien. Im aktuellen Spieljahr hält der 29-jährige Wiener bei durchschnittlich 16 Punkten und 11,8 Rebounds pro Begegnung.

Oklahoma City ließ es am Ontariosee gewaltig „donnern“ und lag schon nach dem ersten Viertel 34:17 voran. Die Heimischen hatten nie die Chance auf ein Comeback. Shai Gilgeous-Alexander führte die Gäste mit 30 Punkten an, obwohl er bei zehn Würfen aus der Distanz nur einmal erfolgreich geblieben war. Für Toronto verbuchten RJ Barrett und Jonathan Mogbo je 17 Zähler.

Triple-Double von Doncic und Jokic

Im vierten Heimspiel hintereinander empfangen die Raptors am Samstag die Dallas Mavericks. Die Texaner gewannen am Donnerstag bei NBA-Schlusslicht Washington Wizards 137:101 und feierten den sechsten Sieg hintereinander. Kyrie Irvin erzielte 25 Punkte. Luka Doncic bilanzierte mit einem Triple-Double aus 21 Zählern und je zehn Rebounds sowie Assists. Der Slowene schrieb zum 78. Mal in der NBA dreifach zweistellig an, womit er in dieser Statistik nunmehr gleichauf mit Wilt Chamberlain und James Harden an siebenter Stelle liegt. Washington erlitt die 16. Niederlage in Serie.

Liga-Leader Cleveland Cavaliers feierte mit einem 126:114 gegen die Denver Nuggets den 20. Sieg im 23. Saisonspiel. Donovan Mitchell steuerte 28 Punkte bei. Für Nikola Jokic bedeuteten 27 Zähler, 20 Rebounds und elf Assists das 139. Triple-Double. Der Nuggets-Center ließ damit Magic Johnson hinter sich und ist nunmehr alleiniger Dritter in der Wertung.

Die Golden State Warriors beendeten mit einem 99:93 gegen die Houston Rockets eine Serie von fünf Niederlagen. In Abwesenheit der angeschlagenen Stephen Curry (Knie) und Draymond Green (Wade) war Jonathan Kuminga mit 33 Punkten bester Werfer der Kalifornier.

