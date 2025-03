Später Doppelschlag: Aston Villa gewinnt in Brügge

Aston Villa steht mit einem Bein im Viertelfinale der UEFA Champions League. Die Engländer besiegen Club Brügge auswärts mit 3:1 und stellen sich für das Rückspiel nächste Woche eine gute Ausgangslage.

Leon Bailey brachte Villa bereits nach etwas über zwei Minuten sehenswert per Dropkick in Führung. Die Hausherren konnten aber rasch ausgleichen: Ardon Jashari mit einem guten Flanke auf Christos Tzolis, der den Ball auf Maxim De Cuyper legt und der Belgier flach ins lange Eck zum 1:1 trifft.

Villa reagiert – Brügge unglücklich

In der zweiten Hälfte neutralisierten sich beide Teams, Villa-Trainer Unai Emery reagierte in der 64. Minute mit einem seltenen Vierfach-Wechsel, nahm unter anderem Marcus Rashford und den Torschützen Leon Bailey raus. Brügge hat die optische Überlegenheit in der zweiten Hälfte, kommen immer wieder gefährlich vor das Gäste-Tor.

Doch ein Eigentor drehte die Partie. Rogers mit einem Stanglpass in den Strafraum, Brügge-Verteidiger Brandon Mechele verwertete unglücklich im Stile eines Goalgetters ins eigene Tor (82.). In der 88. Minute verwertete der eingewechselte Marco Asensio einen Foul-Elfmeter zum 3:1 für Aston Villa.

Auf den Sieger dieses Achtelfinales wartet eine harte Prüfung in der kommenden Runde: Dort geht es entweder gegen den FC Liverpool oder Paris Saint-Germain.

Die Tore im Video

0:1 – Leon Bailey (3.)

1:1 – Maxim De Cuyper (12.)

1:2 – Brandon Mechele (ET, 82.)

1:3 – Marco Asensio (Elfmeter, 88.)

(Red.)/Artikelbild: Imago