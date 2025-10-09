Ohne Pöltl: Toronto gewinnt Testspiel in Sacramento

Neuerlich ohne Jakob Pöltl, den weiterhin Rückenprobleme plagen, haben die Toronto Raptors am Mittwoch (Ortszeit) einen Testspielsieg bei den Sacramento Kings gelandet.

Die Kanadier gewannen in der Vorbereitung auf die neue Saison in der National Basketball Association (NBA) 130:122. Topscorer war Brandon Ingram mit 21 Punkten. Am Freitag empfangen die Raptors am Ontariosee die Boston Celtics.