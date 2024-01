Ohne Pöltl: Toronto Raptors unterliegen New York Knicks

Die Toronto Raptors sind am Samstag (Ortszeit) in der National Basketball Association (NBA) ohne den verletzten Wiener Jakob Pöltl bei den New York Knicks 100:126 unterlegen.

Pöltls Ex-Club San Antonio Spurs kam in Washington gegen die Wizards im Schlussviertel nach einem 12-Punkte-Defizit zu einem 131:127-Sieg. Spurs-Jungstar Victor Wembanyama erzielte 24 Punkte. Beim 102:97 von Oklahoma City Thunder bei den Minnesota Timberwolves traf Shai Gilgeous-Alexander für 33 Punkte.

(APA) / Bild: Imago