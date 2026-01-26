Ohne Rossi: Vancouver verliert knapp gegen Pittsburgh

Die Vancouver Canucks haben in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL die zweite Niederlage in Folge kassiert.

Ohne den verletzten Vorarlberger Marco Rossi verloren sie gegen die Pittsburgh Penguins 2:3. Die Kanadier sind Schlusslicht der Pacific Division in der Western Conference. Die Anaheim Ducks sind Dritter, sie fixierten dank des ersten Karriere-Triplepacks von Beckett Sennecke mit einem 4:3 nach Verlängerung bei den Calgary Flames den siebenten NHL-Sieg in Folge.

(APA) / Bild: Imago