Ohne Torerfolg: LASK gibt Offensivspieler ab

Nach zweieinhalb Jahren verabschiedet sich Lenny Pintor vom LASK. Der 25-jährige Offensivspieler wechselt mit sofortiger Wirkung in die türkische Süper Lig zu Eyüpspor, wo er am Freitag den Medizincheck absolvierte.

Pintor war im Sommer 2023 vom französischen Klub AS St. Etienne zu den Athletikern gestoßen. In den vergangenen zweieinhalb Jahren brachte es der Flügelspieler auf 39 Pflichtspieleinsätze für die Schwarz-Weißen, in diesem Zeitraum gelangen ihm drei Assists, ein Torerfolg blieb ihm verwehrt. In der laufenden Spielzeit wurde der Franzose nur dreimal eingewechselt. Unter Trainer Dietmar Kühbauer spielte Pintor gar keine Rolle mehr.

(APA) / Artikelbild: GEPA