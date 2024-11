Ohne Wimmer: Bratislava verliert erneut – PSV besiegt Girona

Dinamo Zagreb hat zwei Wochen nach dem 2:0-Sieg in Salzburg in der Fußball-Champions-League erneut auswärts reüssiert. Der kroatische Serienmeister setzte sich am Dienstag bei Slovan Bratislava mit 4:1 durch. Das Team des früheren Austria-Wien-Trainers Nenad Bjelica darf mit sieben Punkten auf den Einzug in die K.o.-Phase hoffen. Die ohne den verletzten Ex-ÖFB-Teamverteidiger Kevin Wimmer angetretenen Slowaken sind nach vier Niederlagen mit 2:15 Toren weiter Tabellenletzter.

PSV Eindhoven landete im vierten Anlauf den ersten Sieg in der neuen Ligaphase der Königsklasse. Der niederländische Meister und Tabellenführer setzte sich gegen den spanischen Manchester-City-Partnerclub Girona, in drei Wochen nächster CL-Gegner von Sturm Graz, souverän mit 4:0 (2:0) durch. Girona agierte nach Gelb-Rot für Arnau Martinez ab der 55. Minute in Unterzahl. Der Rechtsverteidiger fehlt damit am 27. November in Klagenfurt gegen Sturm gesperrt.

(APA)

