Ohne Yamal: Spanien mit Remis im WM-Test gegen den Irak

Noch ohne seinen angeschlagenen Superstar Lamine Yamal und weitere Leistungsträger hat Europameister Spanien in seinem vorletzten WM-Test Steigerungspotenzial offenbart. Gegen WM-Starter Irak kam das Team von Nationaltrainer Luis de la Fuente am Donnerstag in La Coruna nicht über ein 1:1 (1:1) hinaus.

Einen Vorstoß des Irak bestrafte der Favorit in der Anfangsphase umgehend, Ferran Torres (16.) schloss einen Konter erfolgreich ab. Der gebürtige Hannoveraner Merchas Doski (27.) glich mit dem ersten Abschluss der Gäste aus. Spaniens Torhüter Joan Garcia machte dabei keine gute Figur. Torres (39.) scheiterte vor der Pause an der Latte.

Der Ex-Weltmeister, dem neben Yamal auch Stützen wie Pedri, Rodri oder Nico Williams fehlten, tat sich nach der Pause schwer. De la Fuente rotierte stark, elf Wechsel in der zweiten Halbzeit erschwerten den Spielfluss.

Den letzten Test bestreitet Spanien in der Nacht zu Dienstag im Estadio Cuauhtémoc in Puebla/Mexiko gegen Peru. Zum WM-Auftakt gegen Außenseiter Kap Verde am 15. Juni in Atlanta soll unter anderem auch der am Oberschenkel verletzte Yamal zur Verfügung stehen. Die weiteren Gegner in Gruppe H sind Saudi-Arabien und Uruguay.

Der Irak, der als letztes der 48 Teams das Ticket für das Turnier in den USA, Mexiko und Kanada (11. Juni bis 19. Juli) gelöst hatte, hat in der Nacht zu Mittwoch in Bridgeview/Illinois seine Generalprobe gegen Venezuela.

Die Gegner in der anspruchsvollen Gruppe I sind Norwegen, Mitfavorit Frankreich und Senegal. Für den Irak ist es nach 1986 in Mexiko die zweite WM-Teilnahme.

(SID)/Bild: Imago