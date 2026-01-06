Ohrfeige für Jugendlichen: Aufregung um Wolfsburg-Verteidiger

Innenverteidiger Denis Vavro vom Fußball-Bundesligisten VfL Wolfsburg hat abseits des Rasens für Aufregung gesorgt. Wie der „kicker“ berichtet, habe der 29-Jährige Ende des Vorjahres bei einem Hallenturnier in seiner slowakischen Heimat einen Jugendlichen geschlagen. Von der Ohrfeige kursieren Videos im Internet.

„Wir haben mit Denis gesprochen, er weiß selbst, es war ein Riesenbock und er hat großen Mist gebaut. Er hat sich an dem Tag schon bei dem Jungen und der Mama entschuldigt“, sagte Wolfsburgs Sportdirektor Pirmin Schwegler dem NDR: „Wir als Verein heißen das natürlich nicht gut, im Gegenteil.“

Ob der Profi mit einer Geldstrafe belegt wird, ließ Schwegler offen: „Wir werden intern besprechen, was die Konsequenzen sind.“ Wie der kicker schrieb, befasse sich derweil die Disziplinarkommission des slowakischen Fußballverbandes mit dem Fall.

Der Nationalspieler war 2024 auf Leihbasis vom FC Kopenhagen nach Wolfsburg gewechselt, im vergangenen Sommer verpflichteten die Wölfe den Abwehrmann fest. Sein Vertrag läuft bis 2027. In der laufenden Saison verlor Vavro jedoch seinen Stammplatz, er kommt bislang nur auf vier Einsätze in der Bundesliga.

