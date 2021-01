Olaf Thon und Didi Hamann am Sonntag Gäste bei „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ im Free-TV auf Sky Sport News

via

Wien, 22. Jänner 2021 – Am Sonntagvormittag um 11:30 Uhr meldet sich Moderator Patrick Wasserziehr mit einer neuen Ausgabe von „Sky90 – die Unibet Fußballdebatte“ im Free-TV auf Sky Sport News. Gemeinsam mit seinen Gästen bespricht er den laufenden Bundesliga-Spieltag und diskutiert über aktuelle Fußball-Themen. Im Fokus steht dieses Mal unter anderem die sportlich bedrohliche Lage beim FC Schalke 04, der als Tabellenletzter in das Duell mit Hinrunden-Meister FC Bayern München am Sonntagnachmittag geht.

Zu Gast ist Weltmeister Olaf Thon. Der gebürtige Gelsenkirchener stand in 13 seiner 19 Profi-Saisons in Diensten des FC Schalke 04, die übrigen sechs Spielzeiten war er für den FC Bayern München aktiv. Höhepunkte seiner insgesamt über 550 Pflichtspiele umfassenden Vereinskarriere war die Saison 1996/97, als er die „Eurofighter“ als Kapitän zum Gewinn des UEFA-Cups führte. Vor dem Aufeinandertreffen seiner beiden Ex-Vereine am Sonntagnachmittag schildert er bei Patrick Wasserziehr seine Sicht der aktuellen Situation auf Schalke.

Komplettiert wird die Runde im Studio von Sky Experte Didi Hamann und Journalist und Autor Michael Horeni von der Frankfurter Allgemeinen Zeitung.

Neben der Ausstrahlung auf Sky Sport News läuft die Sendung auch auf Sky Sport Bundesliga 1 und 2 sowie im frei empfangbaren Livestream auf skysportaustria.at/live/.

„Meine Geschichte – das Leben von Reiner Calmund“ am Sonntag im Anschluss an „Sky90“ um 13:00 Uhr auf Sky Sport News

Am Sonntag dürfen sich Zuschauer auch auf eine neue Ausgabe von „Meine Geschichte – das Leben von …“ freuen. Wenn Moderator Riccardo Basile bekannte Persönlichkeiten des Sports trifft, stehen die persönlichen Geschichten abseits des Spielfelds im Vordergrund.

In der aktuellen Episode trifft er Reiner Calmund. Der 72-jährige Rheinländer ist eines der prägenden Gesichter der Bundesliga-Geschichte. Von 1988 bis 2004 war er zunächst als Manager und später als Geschäftsführer verantwortlich für die Etablierung von Bayer 04 Leverkusen als eines der Spitzenteams der Deutschen Bundesliga. Eine besondere Rolle kam ihm im Zuge des Mauerfalls zu, als er die ersten Spieler der ehemaligen DDR in die Deutsche Bundesliga nach Leverkusen lotste.

„Meine Geschichte – das Leben von Reiner Calmund“ wird am Sonntag um 13:00 Uhr auf Sky Sport News ausgestrahlt und steht auch im Livestream des Senders auf skysportaustria.at/live/. In der Wiederholung läuft die Sendung am Sonntag um 22:30 Uhr und am Montag um 19:00 Uhr.