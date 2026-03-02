„Old-Trafford-Bonus“: Glasner-Ärger über strittigen Strafstoß

Trainer Oliver Glasner hat am Sonntag mit Crystal Palace eine 1:2-Niederlage bei Manchester United hinnehmen müssen. Nach der Partie ärgerte sich der Oberösterreicher über einen fragwürdigen Elfmeterpfiff, der United in der Folge den Ausgleich zum 1:1 bescherte und der Partie die entscheidende Wende gab.

United-Angreifer Matheus Cunha war in einem Laufduell mit Palace-Verteidiger Maxence Lacroix zu Boden gegangen. Schiedsrichter Chris Kavanagh entschied nach VAR-Check auf Strafstoß für die „Red Devils“ und Rot für Lacroix – zum großen Unverständnis von Glasner, der nach dem Spiel in englischen Medien seinem Ärger freien Lauf ließ.

Elfmeter & Rot für Lacroix! Die Szene im Video (ab 1:30 Min)

Glasner: „Entscheidung fühlt sich falsch an“

„Die Rote Karte hat das Spiel komplett verändert. Ich denke, es ist eine harte Entscheidung. Das Foul startete außerhalb der Box. Cunha ist sehr clever und hat gewartet, bis er im Sechzehner ist, um sich fallen zu lassen“, sagte Glasner.

Außerdem warf Glasner dem Schiedsrichter vor, dass er sich von den Fans im Stadion habe beeinflussen lassen. „Es ist vielleicht ein bisschen der Old-Trafford-Bonus“, meinte Glasner. „Für mich fühlt sich die Entscheidung falsch an. Es ist kein Elfmeter, vielleicht eine Rote Karte für ein Foul außerhalb des Strafraums“, so der Palace-Trainer, der den Klub nach Saisonende verlassen wird.

Crystal Palace steckt nach der Niederlage gegen United weiterhin im Niemandsland der Tabelle auf Rang 14 fest. Die internationalen Ränge sind 13 Zähler entfernt, auf die Abstiegsplätze beträgt das Polster noch komfortable zehn Punkte.

Bild: Imago