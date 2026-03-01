Sesko-Siegestor: ManUtd besiegt Glasners Palace nach Rückstand
Für Crystal Palace und Trainer Oliver Glasner ist die Hoffnung auf einen Aufwärtstrend bei Manchester United geplatzt.
Am Sonntag mussten die Londoner in der Premier League nach 1:0-Führung ab der 56. Minute in Unterzahl agieren, gingen noch als 1:2-Verlierer vom Platz und rutschten auf Platz 14 zurück. United ist hingegen bereits sieben Spiele ungeschlagen und segelt als Dritter weiter auf Champions-League-Kurs.
Nach wie vor zittern muss Tottenham. ÖFB-Teamkicker Kevin Danso wurde nach über einem Monat Verletzungspause im Finish für die Spurs eingewechselt, konnte die 1:2-Niederlage bei Fulham aber auch nicht mehr verhindern. In der Tabelle liegt man weiter nur vier Punkte über der Abstiegszone.
(APA).
Beitragsbild: Imago.