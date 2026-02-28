Semenyo-Goldtor! City verkürzt Rückstand auf Arsenal

Manchester City hat seine Pflichtaufgabe im Titelrennen der Premier League auch ohne den angeschlagenen Torjäger Erling Haaland gelöst. Die Mannschaft von Pep Guardiola bezwang Aufsteiger Leeds United mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke auswärts 1:0 (1:0) und verkürzte den Rückstand auf Spitzenreiter FC Arsenal wieder auf zwei Punkte.

Der Favorit benötigte am Samstagabend eine lange Anlaufzeit, die Anfangsphase gehörte Farkes Team. Doch Angreifer Dominic Calvert-Lewin (4., 17.) konnte gute Gelegenheiten nicht nutzen. Stattdessen traf Haalands Sturmkollege Antoine Semenyo (45.+2) für das stärker werdende City zum Tor des Tages. Manchester ist seit nun neun Pflichtspielen (acht Siege) ungeschlagen.

Mit 59 Punkten bleibt City Arsenal (61) auf den Fersen. Die Gunners sind am Sonntag (17.30 Uhr/Sky) im Londoner Derby gegen den FC Chelsea gefordert, haben dann aber ein Spiel mehr als Guardiolas Team absolviert.

