Olympia 2024: Alle Termine, Sportarten & Medaillenentscheidungen

Olympia 2024: Die Olympische Spiele sind offiziell eröffnet und werden vom 26. Juli 11. August 2024 in Paris ausgetragen. Sky Sport Austria gibt einen Überblick ür das Programm und die Entscheidungen.



In insgesamt 32 Sportarten wird es in 45 Wettbewerben um 329 Medaillenentscheidungen gehen. Davon sind 157 Enscheidungen bei den Männern, 152 Entscheidungen bei den Frauen und 20 Entscheidungen bei den gemischten Bewerben geplant. Insgesamt 10.500 Athletinnen und Athleten konkurrieren in der französisichen Hauptstadt um Gold, Silber und Bronze (je 5250 Männer und Frauen). Davon starten insgesamt 80 für Österreich.

Olympia 2024: Alle Medaillenentscheidungen

Hier ein Überblick über alle Medaillenentscheidungen bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris:

Samstag, 27. Juli

Wasserspringen: Damen Synchronspringen 3 m Brett Finale (11:00 Uhr)

Schießen: Mixed Team 10 m Luftgewehr (11:30 Uhr)

Radsport:

Damen Einzel Zeitfahren (14:30 Uhr)

Herren Einzel Zeitfahren (16:34 Uhr)

Judo:

Damen -48 kg (17:38 Uhr)

Herren -60 kg (18:09 Uhr)

Rugby: Herren Finale (19:45 Uhr)

Schwimmen:

Herren 400 m Freistil Finale (20:45 Uhr)

Damen 400 m Freistil Finale (20:55 Uhr)

Damen 4 x 100 m Freistil Staffel Finale (21:37 Uhr)

Herren 4 x 100 m Freistil Staffel Finale (21:47 Uhr)

Fechten:

Damen Degen Einzel Finale (21:30 Uhr)

Herren Säbel Einzel Finale (21:55 Uhr)

Sonntag, 28. Juli

Schießen: ab

Herren 10 m Luftpistole Finale (9:30 Uhr)

Damen 10 m Luftpistole Finale (12:30 Uhr)

Radsport/Mountainbike: Damen Cross-Country (14:10 Uhr)

Skateboard: Damen Street Finale (17:00 Uhr)

Bogenschießen: Damen Team Finale (17:11 Uhr)

Judo:

Herren -66 kg (17:38 Uhr)

Damen -52 kg (18:09 Uhr)

Kanu-Slalom: Damen Kajak Einer Finale (17:45 Uhr)

Schwimmen:

Herren 400 m Einzel Lagen Finale (20:33 Uhr)

Damen 100 m Schmetterling Finale (20:43 Uhr)

Herren 100 m Brust Finale (21:47 Uhr)

Fechten:

Damen Florett Einzel Finale (21:45 Uhr)

Herren Degen Einzel Finale (22:15 Uhr)

Montag, 29. Juli

Schießen:

Damen 10 m Luftgewehr Finale (9:30 Uhr)

Herren 10 m Luftgewehr Finale (12:00 Uhr)

Pferdesport/Reiten:

Vielseitigkeit Team Springen Finale (11:00 Uhr)

Vielseitigkeit Einzel Springen Finale (11:00 Uhr)

Wasserspringen: Herren Synchronspringen 10 m Turm Finale (11:00 Uhr)

Mountainbike: Herren Cross-Country (14:10 Uhr)

Skateboard: Herren Street Finale (17:00 Uhr – wetterbedingt von Samstag auf Montag verschoben)

Bogenschießen: Herren Team Finale (17:11 Uhr)

Kanu-Slalom: Herren Canadier Einer Finale (17:20 Uhr)

Geräteturnen: Herren Team Finale (17:30 Uhr)

Judo:

Damen -57 kg (17:38 Uhr)

Herren -73 kg (18:09 Uhr)

Schwimmen:

Damen 400 m Einzel Lagen Finale (20:33 Uhr)

Herren 200 m Freistil Finale (20:43 Uhr)

Herren 100 m Rücken Finale (21:22 Uhr)

Damen 100 m Brust Finale (21:28 Uhr)

Damen 200 m Freistil Finale (21:44 Uhr)

Fechten:

Damen Säbel Einzel Finale (21:45 Uhr)

Herren Florett Einzel Finale (22:10 Uhr)

Dienstag, 30. Juli

Triathlon: Herren Einzel (8:00 Uhr)

Schießen:

Mixed Team 10 m Luftpistole (10:00 Uhr)

Herren Trap Finale (15:30 Uhr)

Tischtennis: Mixed Doppel Finale (14:30 Uhr)

Judo:

Herren -81 kg (17:38 Uhr)

Damen -63 kg (18:09 Uhr)

Geräteturnen: Damen Team Finale (18:15 Uhr)

Fechten: Damen Degen Team Finale (19:30 Uhr)

Rugby: Damen Finale (19:45 Uhr)

Schwimmen:

Damen 100 m Rücken Finale (20:59 Uhr)

Herren 800 m Freistil Finale (21:05 Uhr)

Herren 4 x 200 m Freistil Staffel Finale (22:04 Uhr)

Mittwoch, 31. Juli

Surfen:

Herren Finale (3:34 Uhr)

Damen Finale (4:15 Uhr)

Triathlon: Damen Einzel (8:00 Uhr)

Wasserspringen: Damen Synchronspringen 10 m Turm Finale (11:00 Uhr)

Rudern:

Herren Doppelvierer Finale (12:26 Uhr)

Damen Doppelvierer Finale (12:38 Uhr)

Radsport/BMX Freestyle:

Damen Park Finale (13:10 Uhr)

Herren Park Finale (14:45 Uhr)

Schießen: Damen Trap Finale (15:30 Uhr)

Kanu-Slalom: Damen Canadier Einer Finale (17:25 Uhr)

Geräteturnen: Herren Mehrkampf Finale (17:30 Uhr)

Judo:

Damen -70 kg (17:38 Uhr)

Herren -90 kg (18:09 Uhr)

Fechten: Herren Säbel Team Finale (20:30 Uhr)

Schwimmen:

Damen 100 m Freistil Finale (20:33 Uhr)

Herren 200 m Schmetterling Finale (20:39 Uhr)

Damen 1500 m Freistil Finale (21:10 Uhr)

Herren 200 m Brust Finale (22:18 Uhr)

Herren 100 m Freistil Finale (22:25 Uhr)

Donnerstag, 1. August



Leichtathletik:

Herren 20 km Gehen (7:30 Uhr)

Damen 20 km Gehen (9:20 Uhr)

Schießen: Herren 50 m KK Dreistellungskampf Finale (9:30 Uhr)

Rudern:

Damen Doppelzweier Finale (11:18 Uhr)

Herren Doppelzweier Finale (11:30 Uhr)

Damen Vierer Finale (11:50 Uhr)

Herren Vierer Finale (12:10 Uhr)

Segeln:

Herren Skiff 49er (14:40 Uhr)

Damen Skiff 49er (15:40 Uhr)

Kanu-Slalom: Herren Kajak Einer Finale (17:30 Uhr)

Judo:

Herren -100 kg (17:38 Uhr)

Damen -78 kg (18:09 Uhr)

Geräteturnen: Damen Mehrkampf Finale (18:15 Uhr)

Fechten: Damen Florett Team Finale (20:30 Uhr)

Schwimmen:

Damen 200 m Schmetterling Finale (20:33 Uhr)

Herren 200 m Rücken Finale (20:40 Uhr)

Damen 200 m Brust Finale (21:07 Uhr)

Damen 4 x 200 m Freistil Staffel Finale (21:52 Uhr)

Freitag, 2. August

Schießen: Damen 50 m KK Dreistellungskampf Finale (9:30 Uhr)

Wasserspringen: Herren Synchronspringen 3 m Brett Finale (11:00 Uhr)

Rudern:

Herren Zweier Finale (11:30 Uhr)

Damen Zweier Finale (11:42 Uhr)

Herren LWT Doppelzweier Finale (12:02 Uhr)

Damen LWT Doppelzweier Finale (12:22 Uhr)

Trampolin:

Damen Finale (13:50 Uhr)

Herren Finale (19:50 Uhr)

Reiten: Springen Team Finale (14:00 Uhr)

Badminton: Mixed Doppel Finale (15:00 Uhr)

Segeln:

Damen Windsurfen (16:00 Uhr)

Herren Windsurfen (noch offen)

Bogenschießen: Mixed Team Finale (16:43 Uhr)

Judo:

Damen +78 kg (17:38 Uhr)

Herren +100 kg (18:09 Uhr)

Tennis: Mixed Doppel Finale (19 Uhr)

Fechten: Herren Degen Team Finale (19:30 Uhr)

Schwimmen:

Herren 50 m Freistil Finale (20:33 Uhr)

Damen 200 m Rücken Finale (20:38 Uhr)

Herren 200 m Einzel Finale (20:45 Uhr)

Leichtathletik: Herren 10.000 m Finale (21:20 Uhr)

BMX Race:

Herren Finale (21:35 Uhr)

Damen Finale (21:50 Uhr)

Samstag, 3. August

Schießen:

Damen 25 m Sportpistole Finale (9:30 Uhr)

Herren Skeet Finale (15:30 Uhr)

Rudern:

Damen Einer Finale (10:18 Uhr)

Herren Einer Finale (10:30 Uhr)

Damen Achter Finale (10:50 Uhr)

Herren Achter Finale (11:10 Uhr)

Reiten: Dressur Team Grand Prix Special (10:00 Uhr)

Radsport: Herren Straßenrennen (11:00 Uhr)

Tennis:

Herren Doppel Finale (12:00 Uhr)

Herren Einzel Spiel um Platz drei (noch offen)

Damen Einzel Finale (noch offen)

Tischtennis: Damen Einzel Finale (14:30 Uhr)

Bogenschießen: Damen Einzel Finale (14:46 Uhr)

Badminton: Damen Doppel Finale (15:00 Uhr)

Geräteturnen:

Herren Boden Finale (15:30 Uhr)

Damen Sprung Finale (16:20 Uhr)

Herren Pauschenpferd Finale (17:16 Uhr)

Judo: Mixed Team (16:00 Uhr)

Fechten: Damen Säbel Team Finale (19:00 Uhr)

Leichtathletik:

Herren Kugelstoßen Finale (19:35 Uhr)

Damen Dreisprung Finale (20:20 Uhr)

4 x 400 m Staffel Mixed Finale (20:55 Uhr)

Damen 100 m Finale (21:20 Uhr)

Herren Zehnkampf 1500 m (21:45 Uhr)

Schwimmen:

ab 20.30 Uhr – Herren 100 m Schmetterling Finale (20:33 Uhr)

Damen 200 m Einzel Lagen Finale (21:04 Uhr)

Damen 800 m Freistil Finale (21:11 Uhr)

Mixed 4 x 100 m Lagen Staffel Finale (21:37 Uhr)

Sonntag, 4. August

Golf: Herren Runde 4 (9:00 Uhr)

Reiten: Dressur Einzel Grand Prix Kür (10:00 Uhr)

Tennis (ab 12 Uhr):

Herren Einzel Finale (noch offen)

Damen Doppel Finale (noch offen)

Radsport: Damen Straßenrennen (14:00 Uhr)

Tischtennis: Herren Einzel Finale (14:30 Uhr)

Bogenschießen: Herren Einzel Finale (14:46 Uhr)

Badminton: Herren Doppel Finale (15:00 Uhr)

Geräteturnen:

Herren Ringe Finale (15:00 Uhr)

Damen Stufenbarren Finale (15:40 Uhr)

Herren Sprung Finale (16:24 Uhr)

Schießen: Damen Skeet Finale (15:30 Uhr)

Schwimmen:

Damen 50 m Freistil Finale (18:33 Uhr)

Herren 1500 m Freistil Finale (18:38 Uhr)

Herren 4 x 100 m Lagen Staffel Finale (19:08 Uhr)

Damen 4 x 100 m Lagen Staffel Finale (19:28 Uhr)

Leichtathletik:

Damen Hochsprung Finale (19:50 Uhr)

Herren Hammerwurf Finale (20:30 Uhr)

Herren 100 m Finale (21:50 Uhr)

Fechten: Herren Florett Team Finale (20:30 Uhr)

Montag, 5. August

Triathlon: Mixed Staffel (8:00 Uhr)

Schießen:

Herren 25 m Schnellfeuerpistole Finale (9:30 Uhr)

Mixed Team Skeet Finale (15:00 Uhr)

Badminton:

Damen Einzel Finale (9:45 Uhr)

Herren Einzel Finale (15:40 Uhr)

Geräteturnen:

Herren Barren Finale (11:45 Uhr)

Damen Schwebebalken Finale (12:38 Uhr)

Herren Reck Finale (13:33 Uhr)

Damen Boden Finale (14:24 Uhr)

Kanu-Slalom:

Damen Kajak Cross Finale (16:55 Uhr)

Herren Kajak Cross Finale (17:00 Uhr)

Leichtathletik:

Herren Stabhochsprung Finale (19:00 Uhr)

Damen Diskuswurf Finale (20:30 Uhr)

Damen 5000 m Finale (21:10 Uhr)

Damen 800 m Finale (21:45 Uhr)

Bahnradsport: Damen Team Sprint Finale (19:46 Uhr)

3×3 Basketball:

Damen Finale (22:00 Uhr)

Herren Finale (22:30 Uhr)

Dienstag, 6. August

Reiten: Springen Einzel Finale (10:00 Uhr)

Segeln:

Damen ILCA 6 Medaillenrennen (14:40 Uhr)

Herren ILCA 7 Medaillenrennen (15:40 Uhr)

Wasserspringen: Damen 10 m Turm Finale (15:00 Uhr)

Skateboard: Damen Park Finale (17:30 Uhr)

Ringen:

Herren GR -60 kg Finale (19:55 Uhr)

Herren GR -130 kg Finale (20:30 Uhr)

Damen Freistil -68 kg Finale (21:15 Uhr)

Leichtathletik:

Damen Hammerwurf Finale (19:55 Uhr)

Herren Weitsprung Finale (20:15 Uhr)

Herren 1500 m Finale (20:50 Uhr)

Damen 3000 m Hindernislauf Finale (21:10 Uhr)

Damen 200 m Finale (21:40 Uhr)

Bahnradsport: Team Sprint Finale (20:05 Uhr)

Boxen: Damen -60 kg Finale (23:06 Uhr)

Mittwoch, 7. August

Leichtathletik:

Marathon Gehen Staffel Mixed (7:30 Uhr)

Damen Stabhochsprung Finale (19:00 Uhr)

Herren Diskuswurf Finale (20:25 Uhr)

Herren 400 m Finale (21:20 Uhr)

Herren 3000 Meter Hindernislauf Finale (21:40 Uhr)

Sportklettern: Damen Speed Finale (12:54 Uhr)

Segeln:

Mixed Nacra 17 Medaillenrennen (14:40 Uhr)

Mixed 470er Medaillenrennen (15:40 Uhr)

Gewichtheben:

Herren -61 kg (15:00 Uhr)

Damen -49 kg (19:30 Uhr)

Skateboard: Herren Park Finale (17:30 Uhr)

Bahnradsport:

Herren Teamverfolgung Finale (18:33 Uhr)

Damen Teamverfolgung Finale (18:57 Uhr)

Synchronschwimmen: Team Akrobatische Kür (19:30 Uhr)

Ringen:

Herren GR -77 kg Finale (19:55 Uhr)

Herren GR -97 kg Finale (20:30 Uhr)

Damen Freistil -50 kg Finale (21:15 Uhr)

Taekwondo:

Damen -49 kg Finale (21:19 Uhr)

Herren -58 kg Finale (21:37 Uhr)

Boxen:

Herren -63,5 kg Finale (22:34 Uhr)

Herren -80 kg Finale (22:51 Uhr)

Donnerstag, 8. August

Freiwasserschwimmen: Damen 10 km (7:30 Uhr)

Sportklettern: Herren Speed Finale (12:54 Uhr)

Kanu:

Herren Canadier Zweier 500 m Finale (13:30 Uhr)

Damen Kajak Vierer 500 m Finale (13:40 Uhr)

Herren Kajak Vierer 500 m Finale (13:50 Uhr)

Gewichtheben:

Damen -59 kg (15:00 Uhr)

Herren -73 kg (19:30 Uhr)

Wasserspringen: Herren 3 m Brett Finale (15:00 Uhr)

Segeln:

Herren Kitesurfen Finale (18:25 Uhr)

Damen Kitesurfen Finale (18:40 Uhr)

Hockey: Herren Finale (19:00 Uhr)

Bahnradsport:

Damen Keirin Finale (19:11 Uhr)

Herren Omnium 4. Punktefahren (19:27 Uhr)

Ringen:

Herren griechisch-römisch -67 kg Finale (19:55 Uhr)

Herren griechisch-römisch -87 kg Finale (20:30 Uhr)

Damen Freistil -53 kg Finale (21:15 Uhr)

Leichtathletik:

Damen Weitsprung Finale (20:00 Uhr)

Herren Speerwurf Finale (20:25 Uhr)

Herren 200 m Finale (20:30 Uhr)

Damen 400 m Hürden Finale (21:25 Uhr)

Herren 110 m Hürden Finale (21:45 Uhr)

Taekwondo:

Herren -68 kg Finale (21:19 Uhr)

Damen -57 kg Finale (21:37 Uhr)

Boxen:

Fliegengewicht Herren -51 kg Finale (22:34 Uhr)

Bantamgewicht Damen -54 kg Finale (22:51 Uhr)

Freitag, 9. August

Freiwasserschwimmen: Herren 10 km (7:30 Uhr)

Sportklettern: Herren Bouldern & Lead, Lead Finale (12:35 Uhr)

Kanu:

Damen Canadier Zweier 500 m Finale (12:50 Uhr)

Damen Kajak Zweier 500 m Finale (13:10 Uhr)

Herren Kajak Zweier 500 m Finale (13:30 Uhr)

Herren Canadier Einer 1000 m Finale (13:50 Uhr)

Rhythmische Sportgymnastik: Einzel Mehrkampf Finale (14:30 Uhr)

Gewichtheben:

Herren -89 kg (15:00 Uhr)

Damen -71 kg (19:30 Uhr)

Tischtennis: Herren Team Finale (15:00 Uhr)

Wasserspringen: Damen 3 m Brett Finale (15:00 Uhr)

Fußball: Herren Finale (18:00 Uhr)

Bahnradsport:

Damen Madison Finale (18:09 Uhr)

Herren Sprint Finale (19:38 Uhr)

Leichtathletik:

Damen 4 x 100 m Staffel Finale (19:30 Uhr)

Damen Kugelstoßen Finale (19:40 Uhr)

Herren 4 x 100 m Staffel Finale (19:45 Uhr)

Damen 400 m Finale (20:00 Uhr)

Herren Dreisprung Finale (20:10 Uhr)

Damen Siebenkampf 800 m (20:15 Uhr)

Damen 10.000 m Finale (20:55 Uhr)

Herren 400 m Hürden Finale (21:45 Uhr)

Ringen:

Herren Freistil -57 kg Finale (19:55 Uhr)

Herren Freistil -86 kg Finale (20:30 Uhr)

Damen Freistil -57 kg Finale (21:15 Uhr)

Hockey: Damen Finale (20:00 Uhr)

Breakdance: B-Girls Großes Finale (21:24 Uhr)

Taekwondo:

Damen -67 kg Finale (21:19 Uhr)

Herren -80 kg Finale (21:37 Uhr)

Boxen:

Halbmittelgewicht Herren -71 kg Finale (21:30 Uhr)

Halbfliegengewicht Damen -50 kg Finale (21:47 Uhr)

Schwergewicht Herren -92 kg Finale (22:34 Uhr)

Weltergewicht Damen -66 kg Finale (22:51 Uhr)

Beachvolleyball: Damen Finale (22:30 Uhr)

Samstag, 10. August

Leichtathletik: Marathon Herren (8:00 Uhr)

Golf: Damen 4. Runde (9:00 Uhr)

Gewichtheben:

Herren -120 kg (11:30 Uhr)

Damen -81 kg (16:00 Uhr)

Herren +102 kg (20:30 Uhr)

Sportklettern: Damen Bouldern & Lead, Lead Finale (12:35 Uhr)

Kanu:

Damen Kajak Einer 500 m Finale (13:00 Uhr)

Herren Kajak Einer 1000 m Finale (13:20 Uhr)

Damen Canadier Einer 200 m Finale (13:50 Uhr)

Volleyball: Herren Finale (13:00 Uhr)

Rhythmische Sportgymnastik: Gruppe Mehrkampf Finale (14:00 Uhr)

Handball: Damen Finale (15:00 Uhr)

Tischtennis: Damen Team Finale (15:00 Uhr)

Wasserspringen: Herren 10 m Turm Finale (15:00 Uhr)

Wasserball: Damen Finale (15:30 Uhr)

Fußball: Damen Finale (17:00 Uhr)

Bahnradsport: Herren Madison Finale (17:59 Uhr)

Leichtathletik:

Herren Hochsprung Finale (19:10 Uhr)

Herren 800 m Finale (19:25 Uhr)

Damen Speerwurf Finale (19:40 Uhr)

Damen 100 m Hürden Finale (19:45 Uhr)

Herren 5000 m Finale (20:00 Uhr)

Damen 1500 m Finale (20:25 Uhr)

Herren 4 x 400 m Staffel Finale (21:12 Uhr)

Damen 4 x 400 m Staffel Finale (21:22 Uhr)

Moderner Fünfkampf: Herren Finale Laser-Run (19:10 Uhr)

Synchronschwimmen: Duett Freie Kür (19:30 Uhr)

Ringen:

Herren Freistil -74 kg Finale (19:55 Uhr)

Herren Freistil -125 kg Finale (20:30 Uhr)

Damen Freistil -62 kg Finale (21:15 Uhr)

Taekwondo:

Herren +80 kg Finale (21:19 Uhr)

Damen +67 kg Finale (21:37 Uhr)

Basketball: Herren Finale (21:30 Uhr)

Breakdance: B-Boys Großes Finale (21:24 Uhr)

Boxen:

Federgewicht Damen -57 kg Finale (21:30 Uhr)

Federgewicht Herren -57 kg Finale (21:47 Uhr)

Mittelgewicht Damen -75 kg Finale (22:34 Uhr)

Superschwergewicht Herren +92 kg Finale (22:51 Uhr)

Beachvolleyball: Herren Finale (22:30 Uhr)

Sonntag, 11. August

Leichtathletik: Marathon Damen (8:00 Uhr)

Gewichtheben: Damen +81 kg (11:30 Uhr)

Ringen:

Herren Freistil -65 kg Finale (12:25 Uhr)

Herren Freistil -97 kg Finale (13:00 Uhr)

Damen Freistil -76 kg Finale (13:45 Uhr)

Moderner Fünfkampf: Damen Finale Laser-Run (12:40 Uhr)

Volleyball: Damen Finale (13:00 Uhr)

Bahnradsport:

Herren Keirin Finale (13:32 Uhr)

Damen Sprint Finale (13:44 Uhr)

Damen Sprint Finale, Damen Omnium 4. Punktefahren (13:56 Uhr)

Handball: Herren Finale (13:30 Uhr)

Wasserball: Herren Finale (14:00 Uhr)

Basketball: Damen Finale (15:30 Uhr)

