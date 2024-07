Olympia: Britischer Schwimmstar Peaty mit Corona infiziert

Großbritanniens Schwimmstar Adam Peaty ist positiv auf das Coronavirus getestet worden.

Peaty habe sich bereits am Sonntag vor seinem zweiten Platz im olympischen Rennen über 100 Meter Brust unwohl gefühlt, teilte das britische Team mit. In den Stunden nach dem Rennen seien die Symptome schlimmer geworden, am Montag wurde der 29-Jährige dann positiv getestet. Man hoffe, dass Peaty im weiteren Verlauf von Olympia in Paris noch schwimmen könne, hieß es weiter.

Peaty hatte bei Olympischen Spielen in Rio de Janeiro 2016 und in Tokio 2021 insgesamt drei Goldmedaillen gewonnen.

(APA) / Bild: Imago