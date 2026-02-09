Am Dienstag geht es bei den Olympischen Spielen unter anderem mit der Teamkombination der Frauen und dem Mixed-Bewerb im Skispringen auf der Normalschanze weiter.

Diese Athletinnen und Athleten sind für Österreich am Dienstag bei Olympia im Einsatz.

Ski alpin – Frauen Teamkombination, Abfahrt (10:30), Slalom (14:00)

Cornelia Hütter/Katharina Truppe, Ariane Rädler/Katharina Huber, Nina Ortlieb/Katharina Gallhuber, Mirjam Puchner/ Lisa Hörhager

Skilanglauf – Frauen und Männer Sprint klassisch, Qualifikation (9:15), K.o.-Läufe (11:45)

Heidi Bucher, Magdalena Scherz; Michael Föttinger, Benjamin Moser

Skispringen – Mixed-Team Normalschanze (18:45)

Lisa Eder, Julia Mühlbacher; Stephan Embacher, Jan Hörl

Biathlon – Männer Einzel 20 km (13:30)

Simon Eder, Patrick Jakob, Fabian Müllauer, Dominic Unterweger

Ski Freestyle

Männer Slopestyle (12:30)

Matej Svancer

Frauen Buckelpiste, 1. Qualifikation (14:15)

Avital Carroll, Katharina Ramsauer

Rodeln – Frauen Einsitzer, 3. und 4. Lauf (17:00)

Lisa Schulte, Hannah Prock, Dorothea Schwarz