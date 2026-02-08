Olympia-Programm: Diese Athletinnen und Athleten sind am Montag für Österreich im Einsatz
Am Montag geht es bei den Olympischen Spielen unter anderem mit der Teamkombination der Männer und dem Skispringen auf der Normalschanze der Männer weiter.
Diese Athletinnen und Athleten sind für Österreich am Montag bei Olympia im Einsatz.
Ski alpin – Männer Teamkombination, Abfahrt (10:30), Slalom (14:00)
Vincent Kriechmayr/Manuel Feller, Daniel Hemetsberger/Marco Schwarz, Stefan Babinsky/Fabio Gstrein, Raphael Haaser/Michael Matt
Startliste der Team-Kombi: Diese Duos gehen auf Medaillenjagd
Skispringen – Männer Normalschanze (19:00)
Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig
Snowboard – Frauen-Finale Big Air (19:30)
Anna Gasser, Hanna Karrer
Ski Freestyle – Frauen-Finale Slopestyle (12:30)
Lara Wolf
Eisschnelllauf – Frauen 1.000 m (17:30)
Vanessa Herzog, Jeannine Rosner
Rodeln – Frauen Einsitzer, 1. und 2. Lauf (17:00)
Lisa Schulte, Hannah Prock, Dorothea Schwarz
(APA) / Bild: GEPA