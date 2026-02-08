Am Montag geht es bei den Olympischen Spielen unter anderem mit der Teamkombination der Männer und dem Skispringen auf der Normalschanze der Männer weiter.

Diese Athletinnen und Athleten sind für Österreich am Montag bei Olympia im Einsatz.

Ski alpin – Männer Teamkombination, Abfahrt (10:30), Slalom (14:00)

Vincent Kriechmayr/Manuel Feller, Daniel Hemetsberger/Marco Schwarz, Stefan Babinsky/Fabio Gstrein, Raphael Haaser/Michael Matt

Skispringen – Männer Normalschanze (19:00)

Stephan Embacher, Jan Hörl, Stefan Kraft, Daniel Tschofenig

Snowboard – Frauen-Finale Big Air (19:30)

Anna Gasser, Hanna Karrer

Ski Freestyle – Frauen-Finale Slopestyle (12:30)

Lara Wolf

Eisschnelllauf – Frauen 1.000 m (17:30)

Vanessa Herzog, Jeannine Rosner

Rodeln – Frauen Einsitzer, 1. und 2. Lauf (17:00)

Lisa Schulte, Hannah Prock, Dorothea Schwarz

(APA) / Bild: GEPA