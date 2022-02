Olympia-Slalom der Damen: Die Startliste im Überblick

Für den Olympia-Slalom der Damen ist für alle Fans des alpinen Skisports wieder frühes Aufstehen angesagt: Um 3:15 Uhr MEZ (10:15 Ortszeit in China) startet der erste Lauf mit dem „Katharina-Quartet“ des ÖSV um Katharina Liensberger (Startposition 5), Katharina Gallhuber (8), Katharina Truppe (15) und Katharina Huber (18).

Laut Papierform ist Liensberger als Weltmeisterin und Kugelverteidigerin am aussichtsreichsten einzustufen. Truppe schöpfte als Riesentorlaufvierte vom Montag viel Zuversicht, Gallhuber rief sich den Bronzemedaillengewinn von 2018 in Pyeongchang in Erinnerung und Huber will am Mittwoch in Yanqing mit Spaß drauflos fahren.

Die komplette Startliste

Bild: GEPA