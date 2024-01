Olympia-Traum lebt! ÖHB-Team bei Qualifikations-Turnier dabei

Spätes Geschenk für Österreichs Handball-Nationalteam nach der historischen EM-Endrunde in Deutschland: Aufgrund der starken Leistung darf sich das ÖHB-Team über einen Startplatz bei einem der Qualifikationsturniere für die Olympischen Sommerspiele in Paris freuen. Ausschlaggebend war hierfür ein Final-Ergebnis aus Afrika.

Österreich wird als achtbestes Team Europa am zweiten von drei Vierer-Turnieren um die Teilnahme an den Sommerspielen im kommenden Sommer kämpfen. Das EM-Ergebnis reicht schlussendlich für die Quali-Teilnahme, da zum einen die besser platzierten Teams Europas zumindest weiter im Qualirennen sind – und weil Ägypten durch den eroberten Titel bei der Afrika-Meisterschaft direkt für Olympia qualifiziert ist.

Ägyptens 29:21-Sieg über Algerien belohnt damit auch Österreichs Nationalteam, das nun vom 14. bis 17. März gegen drei andere Teams um den Gruppensieg und damit um die letzte Olympia-Chance kämpfen wird. Gegner sind dabei neben dem unterlegenen Afrika-Finalisten Algerien zwei Teams aus Europa. Kroatien, beim Remis in der Vorrunde einer der ÖFB-EM-Gegner, rückt über die WM-Platzierung in Österreichs Gruppe auf. Der dritte Gegner entscheidet sich am Sonntag beim Spiel um Platz drei der EM: Der Verlierer des Spiels zwischen Schweden und Deutschland tritt gegen Österreich beim Qualifikationsturnier an – der morgige Sieger bucht hingegen sein Fixticket für Paris.

ÖHB-Revanche gegen Deutschland möglich

Somit kann es im März zu einem Wiedersehen mit der DHB-Auswahl kommen, der Österreich beim EM-Turnier ebenso einen Punkt abringen konnte. Der Gastgeber des Vierer-Turniers steht noch nicht fest, Österreich hat sich allerdings vorab nicht für eine Austragung beworben.

In den anderen Gruppen kämpfen Spanien, Slowenien, Bahrain und Brasilien sowie Norwegen, Ungarn, Portugal und Tunesien um die letzten Plätze. Nur die Sieger der jeweils drei Turniere nehmen dann auch tatsächlich an den Spielen teil. Bereits fix in Paris dabei sind Gastgeber Frankreich, Weltmeister Dänemark sowie die weiteren Kontinental-Champions Japan, Argentinien und Ägypten.

