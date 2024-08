Olympiasieger Djokovic meisterte erste US-Open-Hürde souverän

Novak Djokovic ist bei seinem ersten Auftritt seit dem Olympiasieg in Paris ohne Satzverlust geblieben. Der als Nummer zwei gesetzte Serbe zog am Montag mit einem 6:2,6:2,6:4-Erfolg gegen Radu Albot aus Moldau in die 2. Runde der US Open ein. Ebenfalls weiter kam der auf Position vier eingestufte Deutsche Alexander Zverev, der seinen als Lucky Loser ins Hauptfeld gerutschten Landsmann Maximilian Marterer mit 6:2,6:7(5),6:3,6:2 bezwang.

Neben Olympiasieger Djokovic, der seinen 25. Grand-Slam-Titel ins Visier nimmt, schaffte mit der Chinesin Zheng Qinwen auch die Olympiasiegerin den Aufstieg. Die Nummer sieben des Turniers hatte beim 4:6,6:4,6:2 gegen die US-Amerikanerin Amanda Anisimova aber ordentlich zu kämpfen. Leichteres Spiel hatte die als Nummer zwei gesetzte Weißrussin Aryna Sabalenka, die ihrer Favoritenrolle beim 6:3,6:3 gegen die Australierin Priscilla Hon gerecht wurde.

Djokovic bekommt es nach einem Auftritt mit doch vielen unerzwungenen Fehlern (40), vor allem mit der Rückhand, und gleich zehn Doppelfehlern in der 2. Runde mit Laslo Djere mit einem serbischen Landsmann zu tun, der den höher eingeschätzten Deutschen Jan-Lennard Struff in einem Fünfsatzkrimi niederrang. Der auf seinen ersten Major-Titel hoffende Zverev trifft auf den Franzosen Alexandre Muller, der gegen den Australier Adam Walton in vier Sätzen die Oberhand behielt. „Es war nicht leicht, er kennt mich und er war bei Olympia mein Zimmerkollege. Es war ein kniffliges Spiel“, sagte Zverev.

Weiter im Rennen ist auch der achtgereihte Casper Ruud, gegen den Chinesen Bu Yunchaokete feierte der Norweger am Montag einen 7:6(2),6:2,6:2-Erfolg. Das Aus kam hingegen für den Dänen Casper Ruud nach einem 2:6,1:6,4:6 gegen den US-Amerikaner Brandon Nakashima. Wegen einer Schulterverletzung bei 2:6 aufgeben musste die als Nummer neun gesetzte Griechin Maria Sakkari gegen die Chinesin Wang Yafan.

(APA)

Beitragsbild: Imago