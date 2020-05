Olympique Lyon will gegen Saisonabbruch klagen

Der frühere Serienmeister Olympique Lyon kämpft weiter gegen den Abbruch der französischen Fußball-Liga. OL-Präsident Jean-Michel Aulas schlug in einem am Montag veröffentlichten Brief an Regierungschef Edouard Philippe vor, das Training ab Juni wieder schrittweise zu erlauben. Aulas brachte auch eine Wiederaufnahme der Fußballsaison 2019/20 im Juli oder August ins Spiel.

Aulas wies in dem Schreiben, das laut Verein auch an Sportministerin Roxana Maracineanu ging, auf große finanzielle Einbußen für die Clubs hin – er sprach von einem “gewaltigen Defizit” in der Größenordnung von 700 bis 900 Millionen Euro. “Die finanzielle Lage der französischen Clubs ist schrecklich”, resümierte der Vereinschef.

r Liga-Verwaltungsrat hatte zu Monatsbeginn die Spielzeit der Ligue 1 wegen der Corona-Pandemie abgebrochen und Paris Saint-Germain zum Meister erklärt. Hintergrund der Entscheidung war die Verfügung von Premier Philippe, der eine Wiederaufnahme des seit Mitte März ruhenden Spielbetriebs in dieser Saison für unmöglich erklärt hatte. Daher wurde die Tabelle nach dem 28. Spieltag gewertet. Champions-League-Achtelfinalist Olympique Lyon ist einer der großen Verlierer dieser Entscheidung.

