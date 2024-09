Operation nötig! Gorenc Stankovic fällt lange aus

Bittere Nachrichten für Sturm Graz: Jon Gorenc Stankovic muss nach seiner verletzungsbedingten Auswechslung in der Partie gegen Blau-Weiß Linz eine lange Pause einlegen.

Gorenc Stankovic fiel in der Nachspielzeit des ersten Durchgangs nach einem Zweikampf im Strafraum der Linzer unglücklich auf seinen linken Arm. Der 28-Jährige wurde laut Klubangaben umgehend ins UKH Linz für erste Untersuchungen gebracht.

Bis zu zehn Wochen Pause möglich

Die Diagnose lautet: Trümmerbruch des Speichenköpfchens. Gorenc Stankovic wird im UKH Graz operiert und fällt bis zu zehn Wochen aus. Damit könnte der Mittelfeldspieler je nach Heilungsverlauf auch die gesamte restliche Herbstsaison ausfallen.

Das letzte Ligaspiel in diesem Jahr bestreiten die Grazer am 7. Dezember, wenige Tage später steht noch der sechste CL-Spieltag auf dem Programm. In jedem Fall fehlt dem Double-Sieger in den kommenden Champions-League-Wochen der Stabilisator und Organisator im defensiven Mittelfeld.

„Nach Gregory Wüthrich ist das die nächste bittere Verletzung eines Schlüsselspielers. Jon ist extrem wichtig für uns – er wird uns sportlich und menschlich extrem fehlen. Das Wichtigste ist aktuell aber, dass er wieder gesund wird und dann bin ich davon überzeugt, dass er uns bald wieder in voller Stärke zur Verfügung steht“, sagte Sturm-Sportdirektor Andreas Schicker.

(APA/Red./SturmGraz)/Bild: GEPA